1. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. 2. Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвёрдыми шагами к мальчишке. 3. Подойдя вплотную, она крепко ух...

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1. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. 2. Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвёрдыми шагами к мальчишке. 3. Подойдя вплотную, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивлённым и отчасти испуганным взглядом. Задание: Какое обособление в этом отрывке (обособленные определения или обособленные обстоятельства, или то и другое)? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Автор: Гость