К какому типу реакции относится лабороторный способ получения этилена
Химия
К какому типу реакции относится лабороторный способ получения этилена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция дегидратации
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