Диаметр 16см другой 8 см записать требования задачи,если её решением являеться выр??жение 16-8

Математика
Диаметр 16см другой 8 см записать требования задачи,если её решением являеться выр??жение 16-8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько диаметр первого круга больше диаметра второго?
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