Приведите примеры таких форм поведения, как привычки, традиции, нравы.

Обществознание
Приведите примеры таких форм поведения, как привычки, традиции, нравы.
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