Помогите пожалуста очень нужно подалуста кто может пожалуста кто неспит .120 упраж??ение
Русский язык
Помогите пожалуста очень нужно подалуста кто может пожалуста кто неспит .120 упраж??ение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)наступает, тает, потемнел, прилетели прилетят, запели Можно определить по вопросам "что делать" , "что сделать" и так далее 2)Когда наступила весна, прилетели птицы. Снег тает, потому что солнце светит ярко. Многие птицы запели. Мальчики запели хорошо после второй репетиции. Она наступает на одни и те же грабли. они прилетят завтра 3) Она купается на речке( она - подлежащее, купается - сказуемое). Вчера мама испекла пирог ( мама- подлежащее, испекла - сказуемое). Я съел торт вчера(я- подлежащее, съел- сказуемое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 3часа30минут катер проходит по течению реки 140км, а против течения 50км за 1час 24 м??н.Найти собственную скорость и скорость течения реки.
Математика
Українська мова