Помогите пожалуста очень нужно подалуста кто может пожалуста кто неспит .120 упраж??ение

Гость: Гость:

1)наступает, тает, потемнел, прилетели прилетят, запели Можно определить по вопросам "что делать" , "что сделать" и так далее 2)Когда наступила весна, прилетели птицы. Снег тает, потому что солнце светит ярко. Многие птицы запели. Мальчики запели хорошо после второй репетиции. Она наступает на одни и те же грабли. они прилетят завтра 3) Она купается на речке( она - подлежащее, купается - сказуемое). Вчера мама испекла пирог ( мама- подлежащее, испекла - сказуемое). Я съел торт вчера(я- подлежащее, съел- сказуемое)