Помогите пожалуйста 58
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Помогите пожалуйста 58
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)You have the ball. 2)Do you have the ball? 3)You have the ball? 4)He has a sister 5)Do he has a sister?
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