Те номера, что обведены в кружок. помогите, пожалуйста! срочно!

Гость: Гость:

280. раскрываем скобки -m+3,8+4,8+m=8,6 281. 8,8=3,8+x x=5 288. a) -10xy б) 6,6ab в) - 1/3 n 289. привести все к общ знаменателю 12 -1/6x 290. 0,36 - 3/2m -0,16+3/2m = 0,2 291. не уместилось выражение на фото(