СРОЧНО!!! в параллелограмме абсд биссектриса угла б делит сторону дс на отрезки 7 с?? и 4 см.найдите перимерт параллелограмма
Математика
СРОЧНО!!! в параллелограмме абсд биссектриса угла б делит сторону дс на отрезки 7 с?? и 4 см.найдите перимерт параллелограмма
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