СРОЧНО!!! в параллелограмме абсд биссектриса угла б делит сторону дс на отрезки 7 с?? и 4 см.найдите перимерт параллелограмма

Математика

СРОЧНО!!! в параллелограмме абсд биссектриса угла б делит сторону дс на отрезки 7 с?? и 4 см.найдите перимерт параллелограмма

Автор: Гость