Напишите,пожалуйста,уравнения: 1). Взаимодействия олеиновой кислоты с щелочью 2).Гидролиз мыла
Химия
Напишите,пожалуйста,уравнения: 1). Взаимодействия олеиновой кислоты с щелочью 2).Гидролиз мыла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.c17h33cooh+koh-->c17h33cook+h2o; 2.c17h35coona+h2o-->c17h35cooh+naoh
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