Напишите,пожалуйста,уравнения: 1). Взаимодействия олеиновой кислоты с щелочью 2).Гидролиз мыла 3).Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (2) 4).Получение коллоидного раствора крахмала
Химия
Напишите,пожалуйста,уравнения: 1). Взаимодействия олеиновой кислоты с щелочью 2).Гидролиз мыла 3).Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (2) 4).Получение коллоидного раствора крахмала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) C17H33COOH + NaOH = C17H33COONa + H2O 2) C17H35COONa + H2O = C17H35COOH + NaOH 3) В приложении 4) -
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