СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА, Помогите с графической формулой K2Mno4 (Манганат Каля)

Химия
СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА, Помогите с графической формулой K2Mno4 (Манганат Каля)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графическая формула манганата калия см. во вложении
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