Интеграл (x^4+1)/(x^2+1)dx найдете не определенные интеграл
Математика
Интеграл (x^4+1)/(x^2+1)dx найдете не определенные интеграл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=∫(x^2+1)^2/(x^2+1)dx-∫2x^2/(x^2+1)dx=(x^3/3)+x-2∫(x^2+1/(x^2+1)dx+2∫1/(x^2+1)dx=(x^3/3)-x+2arctgx+C
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