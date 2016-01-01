Нужно найти промежутки убывания функции y=1+4x/2x-3
Алгебра
Нужно найти промежутки убывания функции y=1+4x/2x-3
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Применены: формулы дифференцирования, взаимозависимость функции и производной
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