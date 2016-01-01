Нужно найти промежутки убывания функции y=1+4x/2x-3

Алгебра
Нужно найти промежутки убывания функции y=1+4x/2x-3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены: формулы дифференцирования, взаимозависимость функции и производной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста очень надо
Ответить
Математика
Расстояние между городами 288 км.Автомобиль проехал его за 4 ч,а мотоцикл -за 6 ч.На с??олько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?
Ответить
Информатика
ПОМОГИТЕ. Задание из ЕГЭ 2016 по информатике (B15). Сколько различных решений имеет ??р-е? Условие на прикреплённом изображении. Вместо ≡ з...
Ответить
Химия
Напишите,пожалуйста,уравнения: 1). Взаимодействия олеиновой кислоты с щелочью 2).Гидролиз мыла 3).Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди...
Ответить
Математика
Интеграл (x^4+1)/(x^2+1)dx найдете не определенные интеграл
Ответить