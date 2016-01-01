Просклоняйте по победам сорок восемь, тридцать четыре
Русский язык
Просклоняйте по победам сорок восемь, тридцать четыре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. Сорок восемь ; тридцать четыре Р.п. Сорока восьми ; тридцати четырех Д.п. Сорока восьми , тридцати читырем В.п.Сорок восемь,тридцать четвре Т.п. Сорока восьмью , тридцатью четырьмя П.п. О сорока восьми , о тридцати четырех
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Расстояние между городами 288 км.Автомобиль проехал его за 4 ч,а мотоцикл -за 6 ч.На с??олько скорость мотоцикла меньше скорости автомобиля?
Информатика
ПОМОГИТЕ. Задание из ЕГЭ 2016 по информатике (B15). Сколько различных решений имеет ??р-е? Условие на прикреплённом изображении. Вместо ≡ з...