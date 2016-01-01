Просклоняйте по победам сорок восемь, тридцать четыре

Гость: Гость:

И.п. Сорок восемь ; тридцать четыре Р.п. Сорока восьми ; тридцати четырех Д.п. Сорока восьми , тридцати читырем В.п.Сорок восемь,тридцать четвре Т.п. Сорока восьмью , тридцатью четырьмя П.п. О сорока восьми , о тридцати четырех