Первый осенний день заполнен веселыми голосами тысяч и тысяч школьников, бегущих рано утром на праздничную линейку. Будьте добры сделать морфологический разбор причастия БЕГУЩИХ. Заранее огромное спасибо 30 баллов.
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Первый осенний день заполнен веселыми голосами тысяч и тысяч школьников, бегущих рано утром на праздничную линейку. Будьте добры сделать морфологический разбор причастия БЕГУЩИХ. Заранее огромное спасибо 30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I.Бегущих³(каких?)-причастие II.Н.ф: бегущий П.п: действительное,настоящее время, несовершенный вид. Н.п: полная форма, мн.ч,Р.п. III.Школьников(каких?)бегущих-член предложения: определение(волнистая линия)входит в прич оборот
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