Первый осенний день заполнен веселыми голосами тысяч и тысяч школьников, бегущих рано утром на праздничную линейку. Будьте добры сделать морфологический разбор причастия БЕГУЩИХ. Заранее огромное спасибо 30 баллов.

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Первый осенний день заполнен веселыми голосами тысяч и тысяч школьников, бегущих рано утром на праздничную линейку. Будьте добры сделать морфологический разбор причастия БЕГУЩИХ. Заранее огромное спасибо 30 баллов.

Автор: Гость