Две стороны треугольника равны 9 см и 56 сма угол между ними120 градусов найдте периметр и площадь треугольника.

Геометрия
Две стороны треугольника равны 9 см и 56 сма угол между ними120 градусов найдте периметр и площадь треугольника.
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