Душно было в дрожащих струях горячего воздуха. Задание: К четвертому слову подбе??ите три однокоренных слова. Разберите слова по составу.

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Душно было в дрожащих струях горячего воздуха. Задание: К четвертому слову подбе??ите три однокоренных слова. Разберите слова по составу.

Автор: Гость