Душно было в дрожащих струях горячего воздуха. Задание: К четвертому слову подбе??ите три однокоренных слова. Разберите слова по составу.
Русский язык
Душно было в дрожащих струях горячего воздуха. Задание: К четвертому слову подбе??ите три однокоренных слова. Разберите слова по составу.
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Дрожь, дрожит, дрожу. Дрожь - корень дрож, основа дрожь Дрожит - дрож корень, ит окончание, основа дрож
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