Найди периметр и площадь заштрихованных фигур.
Математика
Найди периметр и площадь заштрихованных фигур.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) P = (9+9)*2 = 36 дм S = 9*9 = 81 дм Б) 1) 6-2 = 4 см P = (4+20)*2=48 см S = 20*4 = 80 см В) 80-30 = 50 P = (50+80)*2=260 S = 50*80 = 400
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