У нас три вопрос! 1) Сколько гласных звуков может быть в слоге? Один Два Три 2) ?? каком слове есть слог из одного звука? Осина Ясень Клён 3)В каком слове слоги показаны неправильно? Дя.тел Си.ни.ца Во.ро.бе.й

Русский язык
У нас три вопрос! 1) Сколько гласных звуков может быть в слоге? Один Два Три 2) ?? каком слове есть слог из одного звука? Осина Ясень Клён 3)В каком слове слоги показаны неправильно? Дя.тел Си.ни.ца Во.ро.бе.й
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) один 2) ясень 3) воробей
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