У нас три вопрос! 1) Сколько гласных звуков может быть в слоге? Один Два Три 2) ?? каком слове есть слог из одного звука? Осина Ясень Клён 3)В каком слове слоги показаны неправильно? Дя.тел Си.ни.ца Во.ро.бе.й

Русский язык

У нас три вопрос! 1) Сколько гласных звуков может быть в слоге? Один Два Три 2) ?? каком слове есть слог из одного звука? Осина Ясень Клён 3)В каком слове слоги показаны неправильно? Дя.тел Си.ни.ца Во.ро.бе.й

Автор: Гость