Предприниматель взял кредит в банке ы размере 50000 под некоторый процент. Через 2 года он вернул 63845. Под какой процент дает кредит этот банк

Алгебра
Предприниматель взял кредит в банке ы размере 50000 под некоторый процент. Через 2 года он вернул 63845. Под какой процент дает кредит этот банк
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула сложных процентов: Ответ: 13%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
У нас три вопрос! 1) Сколько гласных звуков может быть в слоге? Один Два Три 2) ?? каком слове есть слог из одного звука? Осина Ясен...
Ответить
Русский язык
Длина какой реки достигает 4000 км 1)Енисей 2)Амур 3)Волга 4)Лена
Ответить
Математика
Найди периметр и площадь заштрихованных фигур.
Ответить
Русский язык
Птжалуйста поомгите номер 6 7 8 9 10 плиииззз
Ответить
Русский язык
Первый осенний день заполнен веселыми голосами тысяч и тысяч школьников, бегущих рано утром на праздничную линейку. Будьте добры сделать морфолог...
Ответить