Предприниматель взял кредит в банке ы размере 50000 под некоторый процент. Через 2 года он вернул 63845. Под какой процент дает кредит этот банк
Алгебра
Предприниматель взял кредит в банке ы размере 50000 под некоторый процент. Через 2 года он вернул 63845. Под какой процент дает кредит этот банк
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Формула сложных процентов: Ответ: 13%.
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