В швейной мастерской было 1300 м белого полотна, а цветного – на 38 м меньше. Из треть??й части всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья. Сколько метров полотна израсходовали? 15 баллов.

Математика

В швейной мастерской было 1300 м белого полотна, а цветного – на 38 м меньше. Из треть??й части всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья. Сколько метров полотна израсходовали? 15 баллов.

Автор: Гость