В швейной мастерской было 1300 м белого полотна, а цветного – на 38 м меньше. Из треть??й части всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья. Сколько метров полотна израсходовали? 15 баллов.
Математика
В швейной мастерской было 1300 м белого полотна, а цветного – на 38 м меньше. Из треть??й части всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья. Сколько метров полотна израсходовали? 15 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1300-38=1262(м)-цветного 2)1300+1262=2562(м)-всего ткани 3)2562:3= 854(м)- израсходовали-ответ.
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