Четырёхугольник TFKL вписан в окружность. Если угол TFL=46°, то угол TKL равен:
Геометрия
Четырёхугольник TFKL вписан в окружность. Если угол TFL=46°, то угол TKL равен:
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