Один из признаков государства - 1) Равенство всех граждан 2) Республиканская форма правления 3) Уважение прав и свобод человека 4) Исключительное право издавать общеобязательные правовые нормы
Обществознание
Один из признаков государства - 1) Равенство всех граждан 2) Республиканская форма правления 3) Уважение прав и свобод человека 4) Исключительное право издавать общеобязательные правовые нормы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятие, предмет и значение КП как отрасли права ... Организации и деятельности государственных органов; 4. ... Конституционно-правовые нормы имеют признаки: общие, специфические. ..... Ст. 1,3,8,9,18,19 Конституции РБ .... Признание прав и свобод гражданина и человека.
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