Урал. Какой вид деятельности стал проявляться в регионе лишь в последнее время? Почему?

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Скорее всего здесь имеется ввиду природоохранная деятельность. Из-за большого кол-ва расположенных на этой территории промышленных центров постепенно начала ухудшаться экология из-за общего выбросу вредных веществ в окружающую среду. Ведение природоохранной деятельности просто необходима в сложившейся сейчас экологической ситуации. Удачи!!!