Помогите пожалуйста заделать соченение Моя семья

Гость: Гость:

Вот: Моя семья. я напишу план а ты попробуй составить текст: План. 1)я и моя семья 2)член моей семьи 3) места где побывала моя семья 4)жизнь моей семьи 5)выражение любви к своей семье например вот такой текст: Меня зовут ....... . У меня очень(большая или маленькая)семья. В моей семье есть брат и сестра. брат ....... , а сестра ...... .Папа и мама очень любят меня и я их тоже. Моя семья часто посещала (например, Италию, Францию,Россию,Азербайджан....)И больше всего нам понравилась ......... . Моя семья живёт в .......... . В этой/этом (стране и городе). Моя семья т.е. папа мама сестра и брат любят меня и я их тоже очень очень. Моя семья я тебя люблю! Вместо точек вставь слова. А то я же не знаю как тя зовут где ты живёшь и т.д. Надеюсь помогла.