Составьте уравнение рекций получения следующих соединений и рассчитайте массы р??агентов, необходимых для получения 1г. вещества. Ba(HSO3)2
Химия
Составьте уравнение рекций получения следующих соединений и рассчитайте массы р??агентов, необходимых для получения 1г. вещества. Ba(HSO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Ba(HSO3)2 = 1 г Найти: m(H2SO3) - ? m(Ba(OH)2 - ? М(Ba(HSO3)2 = 299 г/моль M(H2SO3) = 82 г/моль M(Ba(OH)2) = 171 г/моль а г b г 1 г Ba(OH)2 + 2H2SO3 = Ba(HSO3)2 + 2H2O 1 моль 2 моль 1 моль 171 г 164 г 299 г а = m(Ba(OH)2) = 171 г*1 г/299 г = 0,572 г b = m(H2SO3) = 164 г*1 г/299 г = 0,548 г Ответ: Для получения 1 г гидросульфита бария необходимо взять для реакции 0,572 г гидроксида бария и 0,548 г сульфитной (сернистой) кислоты.
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