ПОМОГИТЕ 20 БАЛЛОВ КАКИЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ СЛОВА ЯВЛ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ,А КАКИЕ-ПРОИЗВОДНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ?
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ПОМОГИТЕ 20 БАЛЛОВ КАКИЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ СЛОВА ЯВЛ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ,А КАКИЕ-ПРОИЗВОДНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ?
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Гость:
В течение это производный предлог
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