Длина прямоугольника в 5раз больше его ширины.Найти площадь прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника в 5раз больше его ширины.Найти площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина будет х , тогда длина будет 5х. Площадь прямоугольника равна: длину умножить на ширину. ⇒х*5х=5х2. Ответ: 5
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