в швейной мастерской было 1300 м белого полотна а в цветного на 38 м меньше из третей ??асти всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья сколько метров полотна израсходывали
Математика
в швейной мастерской было 1300 м белого полотна а в цветного на 38 м меньше из третей ??асти всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья сколько метров полотна израсходывали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1300 - 38 = 1262 м - цветное полотно. 1300 + 1262 = 2562 м - всего полотна. 2562 : 3 = 854 м - израсходовали.
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