в швейной мастерской было 1300 м белого полотна а в цветного на 38 м меньше из третей ??асти всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья сколько метров полотна израсходывали

Математика

в швейной мастерской было 1300 м белого полотна а в цветного на 38 м меньше из третей ??асти всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья сколько метров полотна израсходывали

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