В результате социологического опроса студентов факультета программирования о занятиях в свободное от уроков время выяснилось, что из 100 человек: 18 — любят только читать книги; 24 — читают книги, но не ходят в театр; 7 — чи...

Математика

В результате социологического опроса студентов факультета программирования о занятиях в свободное от уроков время выяснилось, что из 100 человек: 18 — любят только читать книги; 24 — читают книги, но не ходят в театр; 7 — читают книги и посещают театр; 28 — читают книги; 47 — ходят на дискотеки; 9 — посещают театр и дискотеки; 13 — лежат на диване перед телевизором, занимаются только просмотром всех возможных каналов телевидения. 1) Сколько студентво любят ходить в театр? 2) Сколько студентов читают книги, посещают театр, но не дискотеки? 3) Сколько студентов посещают либо дискотеки, либо театр?

Автор: Гость