В результате социологического опроса студентов факультета программирования о занятиях в свободное от уроков время выяснилось, что из 100 человек: 18 — любят только читать книги; 24 — читают книги, но не ходят в театр; 7 — чи...

Математика
В результате социологического опроса студентов факультета программирования о занятиях в свободное от уроков время выяснилось, что из 100 человек: 18 — любят только читать книги; 24 — читают книги, но не ходят в театр; 7 — читают книги и посещают театр; 28 — читают книги; 47 — ходят на дискотеки; 9 — посещают театр и дискотеки; 13 — лежат на диване перед телевизором, занимаются только просмотром всех возможных каналов телевидения. 1) Сколько студентво любят ходить в театр? 2) Сколько студентов читают книги, посещают театр, но не дискотеки? 3) Сколько студентов посещают либо дискотеки, либо театр?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 7+9=16; 2).7+28=35; 3).7+47=54
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите выражение , help me please
Ответить
Русский язык
Помагите пожалуйста сделать #220. Заранее спасибо .
Ответить
Математика
в швейной мастерской было 1300 м белого полотна а в цветного на 38 м меньше из третей ??асти всего полотна сшили несколько комплектов постельного б...
Ответить
Химия
Составьте уравнение рекций получения следующих соединений и рассчитайте массы р??агентов, необходимых для получения 1г. вещества. Ba(HSO3)2
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ 20 БАЛЛОВ КАКИЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ СЛОВА ЯВЛ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ,А КАКИЕ-ПРОИЗВОДНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ?
Ответить