В результате социологического опроса студентов факультета программирования о занятиях в свободное от уроков время выяснилось, что из 100 человек: 18 — любят только читать книги; 24 — читают книги, но не ходят в театр; 7 — чи...
Математика
В результате социологического опроса студентов факультета программирования о занятиях в свободное от уроков время выяснилось, что из 100 человек: 18 — любят только читать книги; 24 — читают книги, но не ходят в театр; 7 — читают книги и посещают театр; 28 — читают книги; 47 — ходят на дискотеки; 9 — посещают театр и дискотеки; 13 — лежат на диване перед телевизором, занимаются только просмотром всех возможных каналов телевидения. 1) Сколько студентво любят ходить в театр? 2) Сколько студентов читают книги, посещают театр, но не дискотеки? 3) Сколько студентов посещают либо дискотеки, либо театр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 7+9=16; 2).7+28=35; 3).7+47=54
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