Задача на дроби: 3:3/4 + 2 2/5 x 2 1/2 - 3 5/6
Математика
Задача на дроби: 3:3/4 + 2 2/5 x 2 1/2 - 3 5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 3*4/3 + 12/5*5/2- 3 5/6 = 4+6- 3 5/6= 10- 3 5/6= 6 1/6
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