Мини рассказ о добром человеке. Помогите плиз !!!

Гость: Гость:

Добрый человек, может показаться каждым, но быть добрым, значит быть им изнутри. Такой человек никогда не пожелает зла и не пройдет мимо человека, которому нужна помощь. Он не распускает слухи, умеет хранить секреты, именно таким дюдям можно довериться, ведь такие люди будут рядом в трудном положении.