Мини рассказ о добром человеке. Помогите плиз !!!

Обществознание
Мини рассказ о добром человеке. Помогите плиз !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый человек, может показаться каждым, но быть добрым, значит быть им изнутри. Такой человек никогда не пожелает зла и не пройдет мимо человека, которому нужна помощь. Он не распускает слухи, умеет хранить секреты, именно таким дюдям можно довериться, ведь такие люди будут рядом в трудном положении.
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