Имея в виду табличные интегралы: выведем ещё один так, как будто мы не знаем, чт?? производная логарифма – это гипербола: и вообще: учтём, что: тогда: Итак: Возьмём интеграл: Проверим: З А Д А Н И Е: Найти неопреде...
Математика
Имея в виду табличные интегралы: выведем ещё один так, как будто мы не знаем, чт?? производная логарифма – это гипербола: и вообще: учтём, что: тогда: Итак: Возьмём интеграл: Проверим: З А Д А Н И Е: Найти неопределённый (обычный) интеграл и проверить его дифференцированием (взять проиводную):
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∫2dx/3-4x=2∫(-1/4)d(-4x)/3-4x=-1/2∫d(3-4x)/3-4x=-1/2ln(l 3-4x l)+C (-1/2ln(l 3-4x l)+C)'=(-1/2/3-4x)*(-4)=2/(3-4x)
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