Имея в виду табличные интегралы: выведем ещё один так, как будто мы не знаем, чт?? производная логарифма – это гипербола: и вообще: учтём, что: тогда: Итак: Возьмём интеграл: Проверим: З А Д А Н И Е: Найти неопреде...

Математика

Имея в виду табличные интегралы: выведем ещё один так, как будто мы не знаем, чт?? производная логарифма – это гипербола: и вообще: учтём, что: тогда: Итак: Возьмём интеграл: Проверим: З А Д А Н И Е: Найти неопределённый (обычный) интеграл и проверить его дифференцированием (взять проиводную):

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