Помогите пожалуйста 3a2-5b/a -3a при а= 26, при b=13
Алгебра
Помогите пожалуйста 3a2-5b/a -3a при а= 26, при b=13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При данных значениях a и b: 3a^2-5b/a-3a=3*26^2-5*13/26-3*26=3*676-5*0.5-78=2028-2.5-78=1947.5
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