Помогите 52 пожалуйста
Английский язык
Помогите 52 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто вместо I am подставляй are you
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте схему процессов, происходящих на электродах, при электролизе водного р??створа Х. Вычислите время, в течение которого должен быть пропуще...
Русский язык
Математика
Имея в виду табличные интегралы: выведем ещё один так, как будто мы не знаем, чт?? производная логарифма – это гипербола: и вообще: у...
Английский язык