Сравните числа: (нужно найти 2 способа!) 2,8 и корень из 8

Алгебра
Сравните числа: (нужно найти 2 способа!) 2,8 и корень из 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.8= корень из 7.84 значит корень из 7.84 < корень из 8 2.8 < корень из 8 2 способ корень из 8= примерно 2.85 значит 2.8 < 2.85
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