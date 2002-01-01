Нужно решить задачу сколько порций по 3 блина выйдет,если всего испекли 18 блинов? 19 блинов? 25 блинов
Математика
Нужно решить задачу сколько порций по 3 блина выйдет,если всего испекли 18 блинов? 19 блинов? 25 блинов
Ответ(ы):
Гость:
18 :3 = 6 порций 19 : 3 = 6 порций и 1 блин в остатке 25 : 3 = 8 порций и 1 блин в остатке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Выпишите из текста все причастия и деепричастия. Один город имел обычай выбирать себе царей из людей, не знакомых ни с обычаями, ни с законами го...
Математика