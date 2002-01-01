Нужно решить задачу сколько порций по 3 блина выйдет,если всего испекли 18 блинов? 19 блинов? 25 блинов

Математика

Нужно решить задачу сколько порций по 3 блина выйдет,если всего испекли 18 блинов? 19 блинов? 25 блинов

Автор: Гость