Нужно сделать и перевести( полностью ) Помогите пожалуйста!!
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Нужно сделать и перевести( полностью ) Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Один з найпоширеніших фобій є страх від висоти. 2 Дженні відчула соромилася з її фобії. 3 Лука отримує дражнили я зі своїх однокласників, тому що він боїться змій. 4. Розчин для близько фобії хворих, щоб повільно протистояти їх страхи. 5 Він боїться з темряви і тримає світ у нічний час. 6 Вільям страждає від антофобія, страх квітів.
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