Нужно сделать и перевести( полностью ) Помогите пожалуйста!!

Английский язык
Нужно сделать и перевести( полностью ) Помогите пожалуйста!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Один з найпоширеніших фобій є страх від висоти. 2 Дженні відчула соромилася з її фобії. 3 Лука отримує дражнили я зі своїх однокласників, тому що він боїться змій. 4. Розчин для близько фобії хворих, щоб повільно протистояти їх страхи. 5 Він боїться з темряви і тримає світ у нічний час. 6 Вільям страждає від антофобія, страх квітів.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить примеры ПО ДЕЙСТВИЯМ!! :)(
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! решите уравнение: (х + 1,7) (4х - 8,4) = 0 учительница сказала что там два уровнения или или! Напишите с обяснениям прав...
Ответить
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые. -(4b-a)+(5b-2a) 3+4(x-2) 5x+(7y-x)-(3x+7y) 8(x-3)+4(5-2x)
Ответить
Математика
- 2,5 во второй степени
Ответить
Математика
Решите примеры по действиям: 1) 9 4/5 : 4 2/3 + 3 1/3 : 1 1/3 = 2) 5 3/4 : 2 1/2 = 3) (1 1/2 + 2 2/3 + 3 3/4) * 3 3/5 : 2 1/2 = 4) 14 - 15...
Ответить