Нужно сделать и перевести( полностью ) Помогите пожалуйста!!

Гость: Гость:

1 Один з найпоширеніших фобій є страх від висоти. 2 Дженні відчула соромилася з її фобії. 3 Лука отримує дражнили я зі своїх однокласників, тому що він боїться змій. 4. Розчин для близько фобії хворих, щоб повільно протистояти їх страхи. 5 Він боїться з темряви і тримає світ у нічний час. 6 Вільям страждає від антофобія, страх квітів.