Нужно выписать все предлоги. Даю 30 пунктов. Он что-то канючит сквозь слёзы: то ли ??рервана какая-то интересная ему игра, то ли он хочет вернуться в магазин, где не ему куплена поразившая его воображение игрушка. Мама, взяв ...

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Нужно выписать все предлоги. Даю 30 пунктов. Он что-то канючит сквозь слёзы: то ли ??рервана какая-то интересная ему игра, то ли он хочет вернуться в магазин, где не ему куплена поразившая его воображение игрушка. Мама, взяв себя в руки, садится перед малышом на корточки, что-то терпеливо объясняет, уговаривает, просит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлоги: сквозь, в; на корточки - это наречие, поэтому считаю, что НА здесь не является предлогом
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