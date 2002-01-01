О каких свинцовых мерзостях нашей жизни говорит Горький в произведении Детство

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«Святая Русь! Святая Русь! » Горький не умиляется. Да будь она проклята эта «святость» , если от нее все наши мерзости! «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной» . Никто никогда не говорил об этой правде так, как Горький, потому что все говорили со стороны, извне, а он — изнутри Слова Горького «Любите книгу - источник знаний» и «Всем хорошим во мне я обязан книгам» известны всем. Первое выражение из очерка «Как я учился» , второе - из предисловия (на французском языке) к «Всеобщей истории иностранной литературы» П. Мортье (1925 г.) , на русском языке книга опубликована в 1941 г. Многие цитаты из произведений писателя стали крылатыми выражениями. Вот некоторые из них. «Город Жёлтого Дьявола» - заголовок очерка М. Горького о Нью-Йорке из цикла «В Америке» . «Свинцовые мерзости… русской жизни» - из произведения М. Горького «Детство» . Полная цитата: «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» . Выражение «А был ли мальчик? » часто приходится слышать, когда подвергается сомнению то или иное событие. Это выражение из романа «Жизнь Клима Самгина» : «Да - был ли мальчик-то, может, и мальчика-то не было? » Из этого же романа: «Высота культуры определяется отношением к женщине» . Часто употребляемое «Мой организм отравлен алкоголем» - слова Сатина из пьесы «На дне» . Популярная тема сочинений о Ленине «Прост, как правда» - из очерка «В. И. Ленин» (1924, 1930). Так будто бы отозвался о Ленине сормовский рабочий Дмитрий Павлов в 1918 г. Не знаем, любил ли на самом деле М. Горький джаз. Но он не преминул заклеймить его как «музыку толстых» в своей статье в «Правде» в 1928 г. А такое выражение, как «С кем вы, мастера культуры?» , получило самую широкую известность в теледебатах и в печати. Это выражение – заглавие статьи в газете «Правда» (22 марта 1932 г.) . В общем – страсти-мордасти механических граждан. А вы знаете, из каких произведений Горького эти цитаты? Если нет, то читайте книгу Константина Васильевича Душенко «Словарь современных цитат» (М. , 2002).