О ком идёт речь? подчеркните те слова и словосочетания, которые помогли вам выполнить задание. Выпишите Имя. Он считал, сто много трудное дело упорядочения норм римского права не увенчалось успехом, если бы на то не было Божьей...

История

О ком идёт речь? подчеркните те слова и словосочетания, которые помогли вам выполнить задание. Выпишите Имя. Он считал, сто много трудное дело упорядочения норм римского права не увенчалось успехом, если бы на то не было Божьей воли. Он испытывал перед кодексом, навечно связынным с его именем, почти священный трепет. Помогите срооочно

Автор: Гость