О ком из известных людей нашего времени ты мог бы сказать,что у него богатый внутр??нний духовный мир? Почему?))

Гость: Гость:

Ник Вуйчич Он каждый день вселяет в сердца людей надежду и веру. Он всесторонне развит, прекрасный писатель и оратор Вы биографию почитайте, поймете. Человек без рук, без ног, а живет и не просто живет, но и других "заставляет" жить