О ком из известных людей нашего времени ты мог бы сказать,что у него богатый внутр??нний духовный мир? Почему?))

Обществознание
О ком из известных людей нашего времени ты мог бы сказать,что у него богатый внутр??нний духовный мир? Почему?))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ник Вуйчич Он каждый день вселяет в сердца людей надежду и веру. Он всесторонне развит, прекрасный писатель и оратор Вы биографию почитайте, поймете. Человек без рук, без ног, а живет и не просто живет, но и других "заставляет" жить
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