О они еще сокращяются 24/28
Математика
О они еще сокращяются 24/28
Ответ(ы):
Гость:
Да они сокращаются на 4
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