Об одном из пунктуационных знаков французский писатель ХIХ века Оноре де Бальзак ??казал, что он является «ключом ко всякой науке». Какой это знак? Аргументируйте свой ответ!
Русский язык
Об одном из пунктуационных знаков французский писатель ХIХ века Оноре де Бальзак ??казал, что он является «ключом ко всякой науке». Какой это знак? Аргументируйте свой ответ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оноре Де Бальзак:«Ключом ко всякой науке является вопросительный знак». Из века в век любые открытия и новшества приходят в нашу жизнь благодаря любопытству и желанию докопаться до истины, понять как тот или иной предмет устроен. Только благодаря вопросам рождаются ответы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi