Об одном из пунктуационных знаков французский писатель ХIХ века Оноре де Бальзак ??казал, что он является «ключом ко всякой науке». Какой это знак? Аргументируйте свой ответ!

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Оноре Де Бальзак:«Ключом ко всякой науке является вопросительный знак». Из века в век любые открытия и новшества приходят в нашу жизнь благодаря любопытству и желанию докопаться до истины, понять как тот или иной предмет устроен. Только благодаря вопросам рождаются ответы.