Обьясните какая картина наиболее поло отображает внешность и характер героини? С??ОЧНООО
Литература
Обьясните какая картина наиболее поло отображает внешность и характер героини? С??ОЧНООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что 3, по моей литре)))
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