Объясните лексическое значение слов шить, зашивать, вышивать.
Русский язык
Объясните лексическое значение слов шить, зашивать, вышивать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шить-изготавливать что-либо из ткани или другого материала путем скрепления его кусков нитью,швами зашивать-соединять,скреплять швом,устраняя отверстие,дыру вышивать-искусство шить декоративными стежками по материалу.
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