Объясните с точки зрения математике почему о температуре +5 (5 градусов тепла ) говорят "5 выше нуля" а о температуре -5 ( 5 градусов мороза ) говорят " 5 ниже нуля!???
Математика
Объясните с точки зрения математике почему о температуре +5 (5 градусов тепла ) говорят "5 выше нуля" а о температуре -5 ( 5 градусов мороза ) говорят " 5 ниже нуля!???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шкала термометра вертикально расположена. +5 выше,а -5 ниже 0 на этой шкале.
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