Объясните с точки зрения математике почему о температуре +5 (5 градусов тепла ) говорят "5 выше нуля" а о температуре -5 ( 5 градусов мороза ) говорят " 5 ниже нуля!???

Математика

Объясните с точки зрения математике почему о температуре +5 (5 градусов тепла ) говорят "5 выше нуля" а о температуре -5 ( 5 градусов мороза ) говорят " 5 ниже нуля!???

Автор: Гость