Срочно, помогите пожалуйста с упражнением!!!
Русский язык
Срочно, помогите пожалуйста с упражнением!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Главное - в конце "Так жизнь и юность...., придаточное в начале предл. 2.Главное - "Первый зимний путь,если....1.придаточное предложение) при такой погоде,(если....2 придаточное пр.), бывает у нас велик. , т.е. главное предложение все без придаточных. 3. Я чувствую - главное, когда.... и что.... - придаточные.
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