Срочно, помогите пожалуйста с упражнением!!!

Гость: Гость:

1.Главное - в конце "Так жизнь и юность...., придаточное в начале предл. 2.Главное - "Первый зимний путь,если....1.придаточное предложение) при такой погоде,(если....2 придаточное пр.), бывает у нас велик. , т.е. главное предложение все без придаточных. 3. Я чувствую - главное, когда.... и что.... - придаточные.