Объясните смысл слов Сказка -умница и прелесть

Литература
Объясните смысл слов Сказка -умница и прелесть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка - рассказ с вымышлинными персонажами и собитиями. Умница - слово, чтобы похвалить человека за хорошую работу. Прелесть - предмет обажания.
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