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Объясните значение пословицы. Под лежачий камень вода не течёт.
Литература
Объясните значение пословицы. Под лежачий камень вода не течёт.
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